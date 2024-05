Wladimir Garotinho lidera corrida pela reeleição em Campos dos Goytacazes

Wladimir Garotinho venceria em primeiro turno se a eleição fosse hoje/Reprodução

A primeira pesquisa do instituto Prefab Future em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, mostra o prefeito Wladimir Garotinho na liderança com 53,7%, seguido de Carla Machado (18,7%), Delegada Madeleine (6,8%), Thiago Rangel (2,5%), Alexandre Buchaul (0,6%), Professor Jefferson Azevedo (0,6%), Magal (0,5%). Não sabe ou indeciso somam 10,1% e Branco ou Nulo, 6,5%. Se a eleição fosse hoje, o filho do ex-governador Anthony Garotinho venceria em primeiro turno, com 64,5% dos votos válidos.

“Há uma relevante sedimentação do voto espontâneo no atual prefeito de 52,8%, o que demonstra que a alta aprovação de seu governo (70,5%) tem se transformado em voto”, avalia João Nonato, cientista político do instituto Prefab Future. “Há uma tendência de reeleição de Wladimir em primeiro turno hoje, e na oposição se destaca dos demais a deputada estadual Carla Machado”.

O instituto foi a campo com 18 entrevistadores e dois supervisores no dia 26 de abril com 1.002 entrevistas, margem de erro de 3,1% e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-04536/2024.