Zinho teve o cabelo e a barba raspados no presídio de Bangu 1

Chefe da maior milícia do Rio está em cela de cerca de 6 m² da Penitenciária

Laércio da Costa Pelegrino. Bandido tem medo de ser assassinado dentro da

cadeia

Reportagem do g1 mostrou a foto do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho,

chefe da maior milícia do Rio, tirada após ele dar entrada no sistema penitenciário

do Rio no último domingo (24). Ele teve o cabelo e a barba raspados no presídio e

está isolado em uma cela de cerca de 6 m² da Penitenciária Laércio da Costa

Pelegrino, conhecida como Bangu 1, de segurança máxima, na Zona Oeste.

Ao dar entrada no sistema, o bandido se declarou soropositivo e portador de

diabetes. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) realizou exames para

confirmar as informações do preso.

As imagens do sistema costumam ser feitas no presídio de Benfica. No entanto,

como Zinho é considerado um preso de altíssima periculosidade, uma equipe do

Detran foi até Bangu para que as imagens e as digitais dele fossem colhidas.

Área neutra

O miliciano trocou de cela e foi transferido para uma área “neutra” de organizações

criminosas no presídio de segurança máxima. Segundo fontes do sistema penal,

Zinho teme ser assassinado dentro da cadeia.

Quando foi levado para Bangu 1, ele estava em uma área reservada do presídio

com outros 11 milicianos, incluindo pessoas ligadas ao seu rival, Danilo Dias Lima,

o Tandera, que é foragido da justiça.

Na cela anterior, Zinho estava na mesma galeria que Taillon de Alcântara Pereira

Barbosa, acusado de chefiar a milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio,

junto com o pai.

Taillon era alvo de traficantes que executaram, por engano, o médico Perseu

Ribeiro de Almeida, com outros dois colegas, em um quiosque, na Barra da Tijuca,

no início de outubro.

Cópia de inquérito na mansão do miliciano

Na mansão de Zinho, avaliada em R$ 1,7 milhão, agentes encontraram uma cópia

de um inquérito policial que investiga o assassinato de um ex-policial militar.

O caso foi enviado ao Ministério Público, que devolveu à Polícia Civil pedido de

novas diligências.

A apreensão ocorreu em 2019, quando a polícia conseguiu o sequestro dos bens

dele e de outros milicianos na época.

A principal hipótese da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é que o crime,

ocorrido em 2017, tem ligação com a ascensão do irmão de Zinho, Wellington da

Silva Braga, o Ecko, ao comando da milícia de Santa Cruz.

Na época, Zinho era considerado um homem forte nas finanças da organização

criminosa. Em 2021, ele se tornou o chefe da milícia, e comandou a organização

criminosa, segundo as investigações do MP e da Polícia Federal, até se entregar à

PF, no último domingo (24).